برنامج للدعم الفني لرواد وقاء

نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، برنامج الدعم الفني لرواد «وقاء» من القطاع الخاص في مجال الصحة الحيوانية، لخدمة تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية بالمدينة المنورة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة التي أطلقها المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، لنقل المعرفة وتعزيز الخبرات المهنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم تلك الخدمات، مما يسهم في تمكين القطاع الخاص، وأيضا تعزيز كفاءته في دعم أنشطة المركز في مجالات الوقاية والمكافحة.

وناقش البرنامج المعايير القياسية التي يعتمدها المركز لتقديم خدمتي تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية، واللتين تعتبران من أهم الإجراءات المتبعة لتعزيز الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية، وحماية الثروة الحيوانية من انتقال الأمراض المعدية والوبائية، ويسعى المركز إلى التوسع في تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية والمكافحة في مناطق المملكة المختلفة.

يذكر أن مركز وقاء أطلق برنامجًا لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لتحصين الحيوانات وتطهير مواقع الثروة الحيوانية بمناطق المملكة.