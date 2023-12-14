السجن والغرامة لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

أصدرت النيابة العامة حكمًا بالسجن لمدة سنة وغرامة 100 ألف ريال على مواطن، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكانت نيابة الجرائم المعلوماتية قد انتهت من تحقيقاتها في القضية، حيث كشفت عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الناس وإثارة الشكوك حول فعالية وسلامة أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

وأكدت النيابة العامة أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له من خلال نشر المعلومات المضللة يعرض مرتكبه للمساءلة الجزائية.