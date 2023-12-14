الموارد البشرية توضح أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا مهمًا بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أنه لا يُمنع وجود السجل التجاري استحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب مستوفيًا لشروط استحقاق المعاش، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.

وأضافت الوزارة أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم الموافقة على الضمان الاجتماعي لبعض الأفراد، منها:

امتلاك أكثر من سيارة.

دخول الفرد سجنًا.

عدم كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

عدم وجود عقد إيجار ساري وموثق.

اعتماد الرفض من خلال أحد التابعين.

وجود أكثر من عامل في الأسرة.

عدم إضافة التابعين المتواجدين مع الفرد في المنزل.

عدم تواجد الفرد داخل السعودية خلال آخر 3 أشهر من بداية التقديم.

عدم توافق بيانات الفرد مع البيانات التي تمت إضافتها في طلب التقديم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيد معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان المطور بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كتابة كافة البيانات المطلوبة. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار طلباتي. الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

وأكدت الوزارة أن الضمان الاجتماعي المطور يعتبر من أهم البرامج التي قدمتها وزارة الموارد البشرية، والتي تعمل على تقديم دعم مالي لكثير من الأسر المحتاجة ذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تجعلهم قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.