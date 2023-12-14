شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح "التعرق" حالة مرضية تستوجب العلاج؟.. شاهد: استشاري سعودي يوضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد، الدكتور محمد السليمان، متى يُصبح فرط التعرق حالة مرضية تستوجب العلاج.

وقال السليمان، خلال ظهوره ببرنامج "صباح السعودية"، إن "التعرق عبارة عن عملية تبريد ذاتي، فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم، قد يكون بسبب جهد بدني أو ضغط نفسي، أو نتيجة بعض الالتهابات والأمراض".

الاعتلال المرضي

وأضاف: "التعرق عملية فيسيولوجية مهمة جدا للحياة الطبيعية، وعندما يكون هناك فرط في التعرق فهذا نتيجة اعتلالات معينة، مثل الاعتلال المرضي".

وتابع: "فرط الطرق له طريقتين، هناك شيء يراه المريض، وأشياء أخرى تُعرف من خلال الفحص الطبي".

فرط التعرق

وأوضح: "يتجاوز التعرق حده الطبيعي، إذا كان يتعارض مع "عيشة" الشخص، يعيقه في وظيفته، خاصة إذا كان يستخدم يده لأداء مهام محددة مثل الرسم فهنا يؤثر فرط التعرق ويعتبر اعتلال مرضي".

أنواع فرط التعرق

وأكمل: "فرط التعرق له أنواع كثيرة، قد يكون عام، أو في أماكن محددة من الجسم، فالأماكن الشائعة هي الوجه، تحت الإبطين، اليدين، بواطن القدمين".

واختتم حديثه: "يصبح التعرق مرضي عندما يؤثر على حياة الإنسان، مثل أن تصبح الملابس مرطبة بشكل زائد، أو يسبب إحراج للشخص".