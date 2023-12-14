شكرا لقرائتكم خبر عن "لو مش عايز تكبر في السن".. احرص على تناول هذه الأطعمة باستمرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع تقدمنا في العمر، يمكن للأطعمة التي نأكلها أن تؤثر بشكل كبير على لياقتنا البدنية ومظهرنا.

وتساعد بعض الأطعمة في إبطاء علامات الشيخوخة، وتحافظ على شبابك دائماً، ومنها ما يلي وفقا لموقع "healtline".

-زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية ومضادة للالتهابات، تحمي من شيخوخة الجلد والأمراض المزمنة.

-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له خصائص قوية مضادة للأكسدة، حيث يساعد في حماية بشرتك من أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تحدث نتيجة لعوامل خارجية مثل التلوث أو أشعة الشمس.

-السمك

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون، على نسبة عالية من أوميغا 3، والبروتين، والسيلينيوم، وأستازانتين، وكل هذه العناصر تجعل بشرتك صحية ونضرة.

- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، وتشير العديد من الأبحاث إلى أنها تحسن صحة الجلد وتؤخر ظهور الشيخوخة.

-الخضروات

الخضروات غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، كما تعمل أيضاً على دعم تجديد الجلد الصحي.

-بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على أنواع متعددة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم قشور، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 المعروف باسم حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يدعم غشاء الجلد الصحي.

-الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح الجلد وحماية البشرة من الأضرار المرتبطة بأشعة الشمس.

-الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في دعم غشاء الجلد الصحي ومنع أضرار الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة.

-الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، مما يوفر حماية طفيفة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.