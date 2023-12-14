شكرا لمتابعة خبر عن السفارة لدى ماليزيا :على المواطنين القادمين إلى البلاد تعبئة بطاقة الوصول الرقمية MDAC والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت سفارة المملكة لدى ماليزيا، بأهمية تعبئة المواطنين القادمين إلى ماليزيا لبطاقة الوصول الرقمية بدءًا من أول يناير المقبل، مشيرة إلى طريقتين للتعبئة.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”: “بناء على التعليمات الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة الماليزية، تأمل السفارة من المواطنين الكرام القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية (MDAC) لمرة واحدة قبل الوصول بثلاثة أيام.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتم من خلال الموقع ، أو من خلال الباركود؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ (1) يناير 2024م.