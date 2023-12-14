"إسرائيل" قتلت 3714 طالباً و209 معلمين في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 11:19 صباحاً

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم (الخميس)، بأن 3714 طالباً قُتلوا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت أن 3679 طالباً قُتلوا في غزة، وأصيب 5429 طالباً بجراح مختلفة جراء الحرب، فيما قُتل 209 معلمين، وأصيب 619 آخرون، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأوضحت الوزارة أن 90% من الأبنية المدرسية الحكومية في غزة، تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء عمليات القصف، ولا يمكن تشغيل 29% منها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة. وبينت أن 133 مدرسة في قطاع غزة تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين، وأن العملية التعليمية في القطاع لا تزال متوقفة تماماً منذ بدء الحرب الإسرائيلية. وذكرت الوزارة أن 35 طالباً قُتلوا، وأصيب 271 آخرون في العمليات العسكرية، التي نفذتها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة.

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