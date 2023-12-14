انت الان تتابع "خبير أمريكي": الجيش الروسي سيتقدم لحدود بولندا إذا استمر الغرب بتمويل أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر خبير أمريكي من استمرار الغرب في دعم أوكرانيا، لافتًا إلى إن الجيش الروسي سيضطر إلى التقدم حتى حدود بولندا، إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا وبدء المفاوضات حول حل سلمي للنزاع.

وقال دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق في البنتاغون، في مقابلة مع قناة George Galloway على يوتيوب: "الرئيس فلاديمير بوتين، ليس معنيًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقِصَر نظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا النزاع الذي لا معنى له، فإننا لن ندمر أوكرانيا كدولة فحسب، بل سنجبر روسيا على التحرك نحو الغرب".

وأشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي بات يضم عناصر قوية للغاية وضباطًا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة. كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في كافة قطاعات الجبهة.