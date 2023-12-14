انت الان تتابع "خبير أمريكي": الجيش الروسي سيتقدم لحدود بولندا إذا استمر الغرب بتمويل أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
14 ديسمبر 2023, 11:27 صباحاً
حذر خبير أمريكي من استمرار الغرب في دعم أوكرانيا، لافتًا إلى إن الجيش الروسي سيضطر إلى التقدم حتى حدود بولندا، إذا لم يتوقف الغرب عن تمويل أوكرانيا وبدء المفاوضات حول حل سلمي للنزاع.
وقال دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق في البنتاغون، في مقابلة مع قناة George Galloway على يوتيوب: "الرئيس فلاديمير بوتين، ليس معنيًا بالوصول إلى الحدود البولندية، ولكن كما قلت، إذا تصرفنا بقِصَر نظر ورفضنا التفاوض، وإذا لم نضع حدًا لهذا النزاع الذي لا معنى له، فإننا لن ندمر أوكرانيا كدولة فحسب، بل سنجبر روسيا على التحرك نحو الغرب".
وأشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن الصراع في أوكرانيا جعل روسيا أقوى، فالجيش الروسي بات يضم عناصر قوية للغاية وضباطًا من الدرجة الأولى ومعدات حديثة. كما أكد أن الجيش الروسي يتقدم في كافة قطاعات الجبهة.
وأعربت روسيا مرات كثيرة، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، ولكن يبقى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر "خبير أمريكي": الجيش الروسي سيتقدم لحدود بولندا إذا استمر الغرب بتمويل أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.