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الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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