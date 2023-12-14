شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.