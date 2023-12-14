شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2023 تحت شعار "مستقبلنا الآن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم هيئة الحكومة الرقمية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق (19) و (20) ديسمبر 2023 النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.



من جانبه بين معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022؛ لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين وتُحسّن جودة الحياة.

جلسات حوارية

وسيشهد الملتقى عقد جلسات حوارية تجمع عددًا من أصحاب السمو والمعالي، وعدد من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة.

كما سيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023م، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن الملتقى سيصاحبه معرض السعودية الرقمية؛ لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية نحو أفق رقمي واعد.