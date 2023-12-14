شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة مريض من آلام قطنية مبرحة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من اجراء جراحة عاجلة لمريض تعرض لسقوط أدى إلى إنزلاق غضروفي حاد.

وأوضح الفريق الطبي ان المريض حضر الى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام حادة وعدم القدرة على الوقوف والمشي اثر سقوطه بشكل عامودي على القدمين، ومن ثم على الظهر من مسافة عالية نسبياً وتم اجراء الفحوص والأشعة اللازمة فتم استدعاء طبيب جراحة المخ والأعصاب، اذ أظهرت نتائج فحص أشعة الرنين المغناطيسي وجود إنزلاق غضروفي حاد بين الفقرتين الرابعة والخامسة أقعدت المريض عن الحركة مسببة له ألماً شديداً وعدم استجابته للمسكنات المركزية والمحيطية وصاحب الآلام ضعف بعضلات القدم اليسرى.

وتقرر اجراء جراحة بشكل عاجل لاستئصال الانزلاق الغضروفي، وتكللت الجراحة بالنجاح، وتمكن المريض من القدرة على الوقوف والمشي بعد 24 ساعة فقط من اجراء الجراحة وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.