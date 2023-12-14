شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالنمسا يقدم نسخة من أوراق اعتماده لدى جمهورية سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم ‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبد الله بن خالد طوله، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا (غير مقيم) لدى جمهورية سلوفينيا، إلى رئيس المراسم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفينيا السيدة ناتاشا براه.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبرت ناتاشا براه عن تطلع بلادها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بجوانبها كافة، ورفع مستوى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

ونوهت بالخطط التنموية والمبادرات التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل التنمية المستدامة والتغير المناخي، مشيدةً بمخرجات الزيارات رفيعة المستوى التي جرت خلال الفترة السابقة، وأكدت رغبة بلادها في الترتيب لزيارات أخرى بين المسؤولين في كلا الجانبين.