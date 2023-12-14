انت الان تتابع طاقم حكّام إيراني يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 12:33 مساءً

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقمي حكام ماليزيين وإيرانيين دوليين بإدارة عددٍ من المباريات بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، وذلك ضمن مذكرتي التفاهم بين الاتحاد السعودي ونظيريه الماليزي والإيراني. وسيقود طاقم تحكيم ماليزي بقيادة نظمي محمد (حكم ساحة) وزريل بن خليل وعارف شميل (مساعدين)، وطاقم حكام إيراني بقيادة مؤود عباس علي (حكم ساحة) وحسين منو جهري وسعيد عزيز اله (مساعدين) 6 مباريات في الجولات من 13 إلى 16 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين. يُذكر أن طاقمي الحكام تم اعتمادهما رسميًا من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإدارة مباريات في كأس آسيا 2024 التي تحتضنها دولة قطر يناير المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم حكّام إيراني يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.