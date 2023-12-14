انت الان تتابع "بوتين": لاحظوا الفرق الكبير بين ما يحدث في أوكرانيا وغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 12:46 مساءً

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التمعن فيما يجري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ونظيرتها في قطاع غزة، وملاحظة الفرق الكبير بينهما. وأضاف "بوتين"، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي السنوي، اليوم الخميس، أنه يعتبر ما يحدث الآن في غزة مأساة كبيرة. وشدد على أن الصراع في أوكرانيا لا يشبه ما يحدث في القطاع الفلسطيني من حيث الدمار، بحسب "rt". وتابع الرئيس "بوتين"، قائلاً: إنه على تواصل دائم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تسوية النزاع، منوهًا بأن مواقفهما متشابهة. ولفت الرئيس الروسي إلى وصف الأمين العام للأمم المتحدة، لقطاع غزة اليوم، بأنه أكبر مقبرة للأطفال في العالم. وقال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال استعراضه لـ"نتائج العام": إن "مثل هذا التقييم يقول الكثير". وأضاف الرئيس "بوتين": "انظروا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وإلى ما يحدث في غزة، لا يوجد شيء مثل ذلك في أوكرانيا".

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