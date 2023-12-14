تراند اليوم : شاهد .. شخصان يرقصان بعصا مثبتة في جبهتيهما في إحدى المناسبات يثيران تفاعلًا

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رقص شخصين خلال إحدى المناسبات.

وأظهر الفيديو، قيامهما بتأدية إحدى الرقصات عن طريق وضع عصا طويلة مثبتة بين مقدمة رأسيهما مع هز أكتافهما، على دقات الطبول وأنغام الموسيقى.

واستخدم الشخصين خطواتهما بطريقة إيقاعية لأداء الرقصة باحترافية، مع تبادل الأماكن والدوران حول بعضهما البعض، وسط تفاعل كبير من الحضور خلال المناسبة.

وأثارت الرقصة تفاعل المغردين، وقال أحدهم: "أول مره أشوفها الله يزيدهم فرح وسعادة، أحب أشوف الناس مبسوطة"، بينما أضاف آخر: "وش اسم الرقصة"، وعلق ثالث: "رائعه الموسيقى يبدو أنها ينبعاوية قريبة للمزمار، بس راقت لي وقمت أهز رأسي".