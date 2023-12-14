تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يكشف قصة تحوله من كاشير وحارس أمن إلى محامي.. ويوضح كيف أكمل دراسته

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن نايف بن فهد قصة تحوله من كاشير وحارس أمن إلى محامي.

كاشير وحارس أمن

وقال خلال مداخلة مع mbcfm: " تركت الدراسة في مرحلة منتصف الثانوية، وتنقلت في عدة وظائف منها كاشير وحارس أمن"، مشيرا إلى أنه بدأ يفكر في تطوير نفسه وإكمال دراسته.

تطوير

وتابع: "الشخص في مرحلة في عمره، يريد أن يكتشف نفسه، وأي مجال يريد العمل فيه، فمثلا وظيفة الكاشير ليست سهلة لأن الموظف يتعامل مع شخصيات مختلفة، والمفترض يحسن التعامل مع الجميع ويمتص غضبهم". وأكمل: " عملت حارس أمن ورغم إنني كنت ملتحق بشركة من أفضل الشركات، ولكن لا تقدر تؤمن يومك بهذه الوظيفة، ما دفعني إلى التفكير في تطوير نفسي أكثر".

الدراسة

ولفت إلى أنه أكمل دراسته بالثانوية، أثناء عمله، ثم ألتحق بالجامعة، موضحا أن والدته كانت أكبر داعم له، ومنذ إلتحاقه بالجامعة سجلته على جوالها المحامي نايف، كما أن البيئة في المملكة وسوق العمل شجعه على إكمال دراسته أيضا.

المحاماة

وأشار إلى أنه وجد نفسه في العمل في مجال المحاماة أكثر. ومضى قائلا: "عندما تركت المدرسة قال لي والدي: " أنت ما ينفع يكون على رأسك رئيس"، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يعمل تحت ضغط ولا ينتج، ويريد العمل بشكل حر.