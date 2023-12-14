شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تؤهل 30 موظفًا لتطبيق قياس الأداء بالأعمال والمهام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بلدية محافظة القطيف، اليوم الخميس، دورة متخصصة لمنسوبيها، بعنوان ”قياس الأداء“، قدمها المدرب الدكتور طلال الشمري.

وتناولت الدورة التي استمرت 5 أيام بمعدل 6 ساعات يوميًا، تعريف منسوبي البلدية بالطرق المثلى لاستخدام المؤشرات في الأعمال والمهام، سواء كانت على المستوى المهني أو المستوى الشخصي، وكيفية قيامهم بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وإيضاح دور الخارطة الاستراتيجية في تطوير تلك المؤشرات، وبما يكفل تحقيق الخطط التي يستهدفها الموظفون في أعمالهم ومنجزاتهم.

تعميم ونشر ثقافة قياس الأداء

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، أن الدورة تهدف إلى نشر ثقافة قياس الأداء، وتعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وإكساب الموظفين المهارات اللازمة في تطوير المؤشرات من خلال التعرُّف على أفضل النماذج المستخدمة، وتعزيز قدراتهم في مجال إدارة الأداء وقياسه.

وأعرب القرني عن شكره للمدرب الدكتور الشمري، على جهوده المبذولة في تقديم الدورة، متمنيًا للموظفين الاستفادة منها في تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم.

وشارك في الدورة أكثر من 30 موظف من مختلف الإدارات والقطاعات البلدية، وعبروا عن شكرهم على تنظيم الدورة، مؤكدين أنها ساهمت في إكسابهم المهارات اللازمة في مجال قياس الأداء، وكيفية تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.