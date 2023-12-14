شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بجدة يتلقى أكثر من 16 ألف بلاغًا خلال نوفمبر 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عن إحصائية البلاغات الإسعافية التي باشرتها الفِرَق بالمحافظة خلال شهر نوفمبر من عام 2023، حيث بلغ عددها 16.468 بلاغًا إسعافيًّا.

وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة أن تلك البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية وحالات أخرى، تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة ومهنية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.

بلاغات متنوعة

وسجلت البلاغاتُ المرضية 8837 بلاغًا، تنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وسكتات دماغية وأمراض مزمنة وغيرها. فيما جاء عدد بلاغات الحوادث 7631 بلاغًا، والتي اشتملت على الحوادث المرورية واعتداء وحرائق كانت ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة؛ حيث ساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم الخدمة الطبية الاسعافية اللازمة.

وبيّنت الهيئة أنها على أهبة الاستعداد على مدار الساعة من خلال 36 مركز اسعافي بالمحافظة، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي له الأثر الكبير في سرعة الوصول والنقل.

وسائل طلب الخدمة

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى