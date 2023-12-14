شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: هلال جمادى الآخرة يزين السماء الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد هلال القمر لشهر جمادى الآخرة بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس، وسوف يُرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية, وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم أمس، عند الساعة 02:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض، عاداً الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي)، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.