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دخلت شركة أرامكو السعودية على خط عملية استحواذ جديدة في قطاع التجزئة للوقود في باكستان، حيث تم الإعلان عن اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة (“قو”). يُعد هذا الاستحواذ هو الثاني لأرامكو في قطاع التجزئة خلال هذا العام، ويأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز سلسلة القيمة في قطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى عالمي.

تفاصيل استحواذ ارامكو على محطات الوقود في باكستان

وفي بيان رسمي صادر عن أرامكو، أُشير إلى أن شركة “قو”، التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والتجزئة، تُعد واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان. تتيح هذه الصفقة لأرامكو تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة وتوسيع وجودها في أسواق التجزئة للوقود في باكستان.

من المتوقع أن تعزز هذه الصفقة من قدرة أرامكو على تحقيق استفادة أكبر من أسواق التجزئة، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى العالم. يجب أن يخضع إتمام الاتفاقيات للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية.

من جهة أخرى، سيُتيح هذا الاستحواذ لأرامكو السعودية توسيع نطاقها في الأسواق الدولية وتحقيق نمو إضافي في قطاعات التكرير والتسويق ومواد التشحيم، وذلك في إطار رؤيتها الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة.