إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران

أعلنت إيران إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول، وذلك ضمن 33 دولة أخرى.
وقال وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي إن بلاده وافقت على إلغاء التأشيرات من جانب واحد لمواطني هذه الدول، بما في ذلك السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية عازمة على فتح أبواب البلاد أمام العالم، مشيراً إلى أن السياحة حق لجميع شعوب العالم، وأن إيران تمتلك طبيعة خلابة وإمكانيات سياحية متنوعة، بالإضافة إلى الشعب الإيراني الطيب والمضياف.
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