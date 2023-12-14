شكرا لقرائتكم خبر عن توجه للطبيب فورا.. أعراض خفية للأزمة القلبية مختلفة بين الرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتفاوت أعراض الأزمة القلبية (النوبة القلبية أو السكتة القلبية) من شخص لآخر ويمكن أن تكون مختلفة بين الرجال والنساء، إليك بعض الأعراض الشائعة للأزمة القلبية بحسب ما نشره موقع هيلثي :



أعراض الأزمة القلبية

ألم شديد في منطقة الصدر: قد يشعر المريض بألم حاد أو ضغط مشدود في الصدر، ويمكن أن يستمر لمدة عدة دقائق. قد يصف الألم بأنه شعور بالثقل أو الضيق أو الضغط أو الانزعاج.

ألم في الأذرع والرقبة والفك: قد ينتشر الألم من الصدر إلى الذراع الأيسر أو الأيمن، وقد يشعر المريض بألم في الرقبة أو الفك السفلي. يمكن أن يكون الألم مستمرًا أو متقطعًا.

ضيق التنفس: قد يصاحب الألم صعوبة في التنفس، حيث يجد المريض صعوبة في استنشاق الهواء بشكل طبيعي.

الغثيان والقيء: قد يشعر المريض بالغثيان أو يعاني من حالة قيء نتيجة للأزمة القلبية.

الدوخة والإغماء: قد يشعر المريض بالدوار أو الدوخة الشديدة، وفي بعض الحالات الشديدة قد يحدث فقدان الوعي.

العرق البارد: قد يكون للمريض عرق بارد ولزج، خاصةً على الجبين.

إذا كان لديك أي تخوف من تعرضك لأعراض الأزمة القلبية، فمن الضروري أن تتصل بخدمة الطوارئ الطبية في منطقتك على الفور. تذكر أن الاستجابة السريعة للأعراض قد تكون حاسمة للحفاظ على صحتك وحياتك.