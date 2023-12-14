انت الان تتابع مفوض "الأونروا": نازحو غزة يوقفون شاحنات المساعدات من شدّة الجوع ويأكلون الطعام فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 3:08 مساءً

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم "الخميس": "إن النازحين الذين يعانون من الجوع يوقفون شاحنات المساعدات التابعة لها في غزة، وإن تقديم المساعدات للأشخاص في ملاجئها يزداد صعوبة بسبب التكدس خارجها". وأضاف "لازاريني" للصحفيين خلال فعالية للاجئين في جنيف: "الناس يوقفون شاحنات المساعدات، ويأخذون الطعام ويأكلونه على الفور"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وتابع المفوض: "ظهر الجوع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونلتقي بالمزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام".

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