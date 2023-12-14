"85" لاعبًا في بطولة المملكة لقوى الإعاقة بالقطيف

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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الجمعة على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف؛ بطولةُ المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات للشباب والناشئين، التي ينظّمها الاتحاد السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، وتستمرّ لمدة يومين.

ويشارك في البطولة "85" لاعبًا يتنافسون في جميع الإعاقات؛ إذ تنطلق المنافسات التي ستقام يومَي "الجمعة والسبت" من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساءً، في مختلف السباقات، وذلك ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة؛ بهدف تجهيز اللاعبين لياقيًّا، واكتشاف أبطال جدد ليكونوا دعامةً قوية للمنتخبات الوطنية في مختلف البطولات.

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