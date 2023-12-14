مركز وقاء يكافح الجراد الصحراوي في محافظات رابغ وخليص والليث

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 3:59 مساءً

كافح فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، خلال 40 يومًا الماضية، الجراد الصحراوي في مواقع متفرقة بمحافظات رابغ وخليص والليث، بمساحات إجمالية بلغت 2036 هكتارًا. وأوضح مدير الفرع الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق الصحة النباتية تسهم حتى الآن في مكافحة الجراد الصحراوي في محافظات رابغ والليث، تصاحبها أعمال الاستكشاف في مختلف محافظات المنطقة، وذلك بمساحات بلغت "371042" هكتارًا. وبين أن المساحات المعالجة من الجراد الصحراوي بلغت في محافظة رابغ "933" هكتارًا، وبلغت في محافظة الليث "643" هكتارًا، بينما شملت محافظة خليص بمساحة بلغت "460" هكتارًا، مؤكدًا استمرارية الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة للحد من انتشاره من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، والاستباقية في مباشرة المواقع المصابة بالجراد؛ سعيًا لتعزيز الأمن الغذائي بحماية المحاصيل الزراعية من تداعياته. ودعا الصاعدي إلى الإبلاغ الفوري عن طريق نظام البلاغات الموحد "بلغ"، حاثًّا أصحاب المناحل والمواشي على أهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد.

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