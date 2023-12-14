شكرا لقرائتكم خبر عن وقاء يكافح الجراد الصحرواي بمساحة 2036 هكتارا في محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بمنطقة مكة المكرمة، خلال الـ40 يوماً الماضية، من مكافحة الجراد الصحراوي في مواقع متفرقة بمحافظات رابغ وخليص والليث، بمساحات إجمالية بلغت 2036 هكتارا.

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، غالب بن عبد الغني الصاعدي، أن فرق الصحة النباتية تساهم حتى الآن في مكافحة الجراد الصحراوي في محافظات رابغ والليث، ويصاحبها أعمال الاستكشاف في مختلف محافظات المنطقة وذلك بمساحات بلغت 371042 هكتارا.

مكافحة الجراد الصحراوي

بين أن المساحات المعالجة من الجراد الصحراوي بلغت في محافظة رابغ 933 هكتارا، وبلغت في محافظة الليث 643 هكتارا بينما شملت محافظة خليص بمساحة بلغت 460 هكتارا، مؤكداً استمرارية الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة، للحد من انتشاره من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، والاستباقية في مباشرة المواقع المصابة بالجراد سعياً لتعزيز الأمن الغذائي بحماية المحاصيل الزراعية من تداعياته.

ودعا الصاعدي، إلى الإبلاغ الفوري عند رؤية أي تجمعات للجراد عن طريق نظام البلاغات الموحد "بلغ"، داعياً أصحاب المناحل والمواشي بأهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد.