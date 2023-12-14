شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستقبل يبحث العلاقات الثنائية مع سفيري سنغافورة وفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية سنغافورة المُعيّن حديثاً لدى المملكة إس بريمجيت.

وتمنى معاليه للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد.

سفير فنزويلا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فنزويلا لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس كارابايو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.