شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوقع خطة تعاون مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

توقيع خطة تعاون

شهدت جلسة المباحثات توقيع خطة تعاون لعدد من المبادرات والمشروعات بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وحضر جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

فيما حضر من الجانب الإيطالي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة روبيرتو كانتوني، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية.