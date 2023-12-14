السعودية | وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ٢٧ لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.