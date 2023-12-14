السعودية | الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد , اليوم، في افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح، الذي يموّله الصندوق عبر المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في البحرين بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.

ويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق، بالإضافة إلى أنه يسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين، كما عمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية خلال أعمال المشروع حتى اكتماله، ويُعد شارع الفاتح من القنوات الرئيسة في شبكة النقل والمواصلات، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 140 ألف مركبة يوميًا.

مما يذكر أن مشروع تطوير شارع الفاتح يأتي في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، وفي ضوء تلك العلاقات قدّم الصندوق على مدى حوالي 47 عامًا، (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.