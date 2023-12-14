السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي بوزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة , اليوم، معالي وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية حول العالم وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال المنتدى.