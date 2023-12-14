شكرا لقرائتكم خبر عن إلى متى سيظل كوكب الأرض موجود؟.. هذا الموعد ينذر بنهايته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عندما ننظر إلى المستقبل، نجد أن الأرض موجودة في نظام شمسي يتطور باستمرار. وبالتالي، فإن مصير الأرض مرتبط بتطور الشمس ونهاية حياتها. وفقًا للخبراء، يتوقع أن يستغرق زوال الأرض بسبب التطور الطبيعي للشمس عدة مليارات من السنين.

تشير الدراسات إلى أن الشمس ستتحول تدريجياً إلى نجم عملاق أحمر في نهاية حياتها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة حجمها وشدة إشعاعها. ومع زيادة شدة الإشعاع والحرارة، ستنقسم المياه على سطح الأرض إلى عناصرها المكونة وتتبخر في الغلاف الجوي. ستتسبب هذه العملية في تفقد الأرض لغلافها الجوي وجعلها غير صالحة للعيش.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، قبل أن يحدث ذلك، هناك تحديات أخرى تواجه الحياة على الأرض. تشمل هذه التحديات تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، والتي يجب على البشر التعامل معها للحفاظ على بيئتنا الحالية.



بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تهديدات أخرى محتملة مثل الحروب النووية التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض البشر والكائنات الحية الأخرى في غضون فترة قصيرة من الزمن.

موت الشمس

ترتبط نهاية الكوكب بتطور الشمس، وقال رافي كوبارابو ، عالم الكواكب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا: "من المحتمل أن يكون أمام الأرض 4.5 مليار سنة قبل أن تصبح الشمس عملاقًا أحمر كبيرًا ثم تبتلع الأرض".

ويتكون النجم العملاق الأحمر في المراحل النهائية من التطور النجمي، عندما ينفد الهيدروجين من النجم لتغذية اندماجه النووي ، وبالتالي يبدأ في الموت، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية .

بمجرد توقف الاندماج، ستتولى الجاذبية المهمة. سيبدأ قلب الهيليوم في الضغط تحت الجاذبية، مما سيؤدي إلى رفع درجة الحرارة.

مصير الأرض

لكن من المحتمل ألا ستمر الأرض لمدة 4.5 مليار سنة، وتابع: "ليس عليك الانتظار حتى تصل الطبقات الخارجية للشمس إلى الأرض". وسيتعرض الكوكب لحرارة شديدة قبل وقت طويل من انتهاء الشمس من تحولها إلى عملاق أحمر.

ومع ارتفاع درجة حرارة الشمس بسبب عملية احتضارها، سوف تتبخر المحيطات، ثم يختفي الغلاف الجوي في نهاية المطاف، ومن ثم فإن قوى المد والجزر الناجمة عن جاذبية الشمس سوف تمزق الأرض.

بعد ما يقرب من 1.3 مليار سنة من الآن، لن يتمكن البشر من البقاء من الناحية الفسيولوجية، في الطبيعة، على الأرض، بسبب الظروف الحارة والرطبة المستمرة. وقال كوبارابو إنه في غضون ملياري عام تقريبًا، قد تتبخر المحيطات عندما يكون سطوع الشمس أكثر بنسبة 20٪ تقريبًا مما هو عليه الآن.

وأضاف كوبارابو إن بعض أشكال الحياة قد تبقى على قيد الحياة حتى هذه النقطة - مثل الكائنات المتطرفة التي تعيش بالقرب من الفتحات الحرارية المائية في قاع المحيط، ولكن ليس البشر.