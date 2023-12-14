شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يدعو الدول دائمة العضوية إلى ضمان وصول المساعدات إلى غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعي الأمير فيصل بن فرحان وزير ‎الخارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى ضمان وصول المساعدات إلى ‎غزة.

وكان وزير الخارجية وعدد من نظرائه من دول عربية وإسلامية، قد بدأوا جولة رسمية للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الخارجية في بيان أمس، أن التحرك يأتي باسم جميع الدول أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، بهدف إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية.

والجدير بالذكر تجاوزت التبرعات السعودية لإغاثة غزة 531 مليون ريال (أكثر من 141 مليون دولار).