شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق المدينة المنورة بين طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وفلسطين غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة (الجزء الواقع بين طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، وطريق فلسطين.

وأوضحت أمانة جدة بأنه سيتم إغلاق الطريق ابتداءً من الساعة 2 صباحاً يوم غد الجمعة وحتى الساعة 11 صباحاً من اليوم نفسه.

ويأتي ذلك للتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة بطريق المدينة المنورة أمام سوق المساعدية.

ودعت أمانة محافظة جدة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة التالية: (المتجه شمالاً إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق فلسطين – المتجه جنوباً يستخدم طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز)، ويمكن كذلك استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع.