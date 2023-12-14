شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متى يتم الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت لثلاثة أيام في الانتخابات الرئاسية المصرية، ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى في 18 كانون الأول/ديسمبر.

نتائج الانتخابات الرئاسية

تشير تقارير فضائية إكسترا نيوز الإخبارية إلى نتائج إحدى المراكز في مركز أرمنت بالأقصر، حيث حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 65963 صوتًا، وفي التفاصيل الأخرى، حصل المرشح فريد زهران على 7251 صوتًا، وحصل المرشح عبدالسند يمامة على 1463 صوتًا، بينما حصل المرشح حازم عمر على 1269 صوتًا.

انتهت عملية التصويت في مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية في تاسعة مساءً أمس الثلاثاء، وقد شهدت إقبالًا “غير مسبوق” من قبل الناخبين، حسبما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية نقلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات. كما نفت الهيئة الانتخابات شائعات حول تمديد فترة التصويت.

من المقرر أن ينتهي الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، مع إعلان النتائج النهائية للأصوات في موعد أقصاه اليوم الأربعاء، ويترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة، وذلك بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019، سمحت أيضًا بتمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.