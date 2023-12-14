شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفيديو الكامل لوقوع كتيبة اسرائيلية من النخبة في كمين محكم للمقاومة في غزة والان مع التفاصيل الكاملة

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في الساعات الأخيرة، شهد قطاع غزة معارك شديدة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة المحلية. تمكنت المقاومة الفلسطينية، بقيادة كتائب القسام على رأسها، من تنصيب كمين محكم أسفر عن مقتل 8 ضباط وجنود من القوات الصهيونية، وقد أقر جيش الاحتلال بخسارتهم.

وقوع كتيبة اسرائيلية من النخبة في كمين

وفقًا للمعلومات الأولية حول هذه العملية، فإن المقاومة شنت معارك شرسة مع

وسائل عبرية تنشر تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين للفصائل الفلسطينية في شمالي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/YJ2UJTxRuA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 13, 2023

حيث كانت تتنقل من منزل إلى آخر أثناء المواجهات.

بناءً على ذلك، كانت قوات الاحتلال تتبعهم، ونجحت المقاومة في تفخيخ أحد المنازل قبل مغادرته. وبعد دخول قوات الاحتلال للمنزل، تم تفجيره، مما أسفر عن سقوط القتلى.

قد أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ثمانية من ضباطه في هذه العملية الوحيدة التي وقعت في حي الشجاعية. وقد تم نشر أسماء القتلى ورتبهم العسكرية وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية: