شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفيديو الكامل لوقوع كتيبة اسرائيلية من النخبة في كمين محكم للمقاومة في غزة والان مع التفاصيل الكاملة
في الساعات الأخيرة، شهد قطاع غزة معارك شديدة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة المحلية. تمكنت المقاومة الفلسطينية، بقيادة كتائب القسام على رأسها، من تنصيب كمين محكم أسفر عن مقتل 8 ضباط وجنود من القوات الصهيونية، وقد أقر جيش الاحتلال بخسارتهم.
وقوع كتيبة اسرائيلية من النخبة في كمين
وفقًا للمعلومات الأولية حول هذه العملية، فإن المقاومة شنت معارك شرسة مع
حيث كانت تتنقل من منزل إلى آخر أثناء المواجهات.
وسائل عبرية تنشر تسجيلا يظهر تواجد الجنود الإسرائيليين في إحدى مدارس الشجاعية قبل مقتلهم بكمين للفصائل الفلسطينية في شمالي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/YJ2UJTxRuA— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 13, 2023
بناءً على ذلك، كانت قوات الاحتلال تتبعهم، ونجحت المقاومة في تفخيخ أحد المنازل قبل مغادرته. وبعد دخول قوات الاحتلال للمنزل، تم تفجيره، مما أسفر عن سقوط القتلى.
قد أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ثمانية من ضباطه في هذه العملية الوحيدة التي وقعت في حي الشجاعية. وقد تم نشر أسماء القتلى ورتبهم العسكرية وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية:
- المقدم تومر غرينبيرغ (35 عامًا) – قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.
- الرائد روي ملداسي (23 عامًا) – قائد سرية في الكتيبة 13 في لواء جولاني.
- الرائد موشيه أبراهام بار أون (23 عامًا) – قائد سرية في الكتيبة 51 في لواء جولاني.
- الرقيب أهيا دسكال (19 عامًا) – مقاتل في الكتيبة 51 في لواء جولاني.
- الرقيب أوريا يعقوب (19 عامًا) – مقاتل في الكتيبة 614 في مدرسة الهندسة القتالية.
- النقيب ليل حيو (22 عامًا) – قائد فصيلة في الكتيبة 51 بلواء جولاني.
- الرائد بن شيلي مكدارون (26 عامًا) – قائد فصيلة في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669).
- اللواء روم هيشت (20 عامًا) – مقاتل في وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669).
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