"أمبري": أشخاص اعتلوا سفينة شحن بعد تعرضها لحادث قبالة جزيرة سقطرى اليمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 4:49 مساءً

أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، بأن سفينة شحن بضائع مملوكة لبلغاريا، وترفع علم مالطا؛ اعتلاها أشخاص، اليوم (الخميس)، بعد تعرضها لحادث في شرق المحيط الهندي قبالة جزيرة سقطرى اليمنية. وأضافت "أمبري" أن "سفينة صيد ترفع العلم الإيراني في المنطقة أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها قبل ست ساعات من وقوع الحادث بالقرب من المكان، الذي يبدو أن ناقلة البضائع السائبة انجرفت فيه"، وفقاً لـ"رويترز". وذكرت أن "سفينة الصيد التي ترفع علم إيران كانت تعمل في السابق قبالة سواحل الصومال".

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