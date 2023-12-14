انت الان تتابع "جالانت": حرب إسرائيل على غزة ستستغرق أكثرَ من بضعة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الخميس": "إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة ستستغرق أكثرَ من بضعة أشهر".

وأضاف "جالانت": "إن حركة حماس بنت نفسها على مدى عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وأنشأت بنى تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها. سيتطلّب الأمر فترة من الوقت، سيستمرّ ذلك أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمّرهم"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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