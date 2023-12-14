"بوليتيكو": نائبة "بايدن" دعته إلى التعاطف مع المدنيين الفلسطينيين في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 5:11 مساءً

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير اليوم (الخميس)، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، دعت مسؤولين في الإدارة الأميركية ببذل المزيد من التعاطف بشأن الأضرار الإنسانية في غزة، حيث تخوض إسرائيل معركة دموية وطويلة مع حركة "حماس". ونقلت "بوليتيكو" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، أن الرئيس جو بايدن، كان من بين المسؤولين الذين حثتهم "هاريس" على إظهار المزيد من التعاطف تجاه المدنيين الفلسطينيين، وفقاً لـ "الحرة". وأفاد أحد الأشخاص، بأنه في محادثات داخلية حول الحرب في غزة، قالت "هاريس" إن الوقت قد حان للبدء في وضع خطط لليوم التالي، وكيفية التعامل مع مخلفات الحرب بمجرد انتهاء القتال. من جانبه، بين أحد الأشخاص المقربين من مكتب نائبة الرئيس أنها تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر صرامة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن تكون أكثر قوة في السعي لتحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين.

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