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تراند اليوم : شاهد.. مواطن يكشف عن نظام غذائي ساعده على نزول وزنه أكثر من 20 كيلو خلال شهرين

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صحيفة الخليج 365: كشف مواطن في مقطع فيديو، عن أفضل نظام ساعده على نزول أكثر من 20 كيلو من وزنه، خلال شهرين.

وقال المواطن الذي كان وزنه 95 كيلو، إن نظام الصيام المتقطع هو الذي ساعده على أن ينحف خلال شهرين فقط.

وأشار إلى أنه كان يشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ، ثم كوب من القهوة، بعدها يأخذ سناك خفيف مثل البسكويت أو الكورن فليكس أو خضار بسيط.

وتابع: "بعد الظهر أبعد عن الغذاء وخد سلطة، وعند المغرب خذ قهوة وتمر، ثم عند العشاء خذ الوجبة التي تبغاها لكن أبعد عن الأشياء الدسمة".

وأشار إلى أنه لا يجب النوم بعد تناول وجبة الغذاء مباشرة وإنما بعد ساعتين، مضيفا: "واليوم كله املأه مياه وعصير، شكل رمان وخوخ وعنب وبرتقال".

واختتم: "أقعد أسبوعين فقط وبتشوف جسمك يطيح، بعد شهرين بتلاقي جسمك مثل العود"، ناصحا بممارسة التمارين في المنزل حتى لا يترهل الجسم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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