شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع المنتدى العربي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتضنت القاهرة اجتماع لجنة كبار المسؤولين للمنتدى العربي الروسي للتحضير للدورة الوزارية السادسة للمنتدى المقرر عقدها بمدينة مراكش المغربية الأربعاء المقبل.

وشارك في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

منتدى التعاون العربي الروسي

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة "المملكة المغربية" والأمانة العامة للجامعة العربية.

ويستهدف بحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري.

هذا بالإضافة إلى الاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026.

الدور الروسي ومواقفه الداعمة

ويحتل هذا المنتدى أهمية نظراً لثقل الدور الروسي ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية، وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة مشتركة لكل من القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الجامعة العربية الوزير المفوض هشام ولد الصلاي، وسفير روسيا الاتحادية لدى مصر جيورجي بوريسينكو.

وكذلك والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وحضور المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.