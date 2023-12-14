شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 600 ألف مستفيد من خدمات مستشفى بريدة المركزي خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف قطاع الصحة العامة في مستشفى بريدة المركزي، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، أن المراكز الصحية الأولية التابعة للمستشفى استقبلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م أكثر من 600 ألف مستفيد.

وأوضح أن المجموع العام لأعداد المراجعين خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من هذا العام، بلغ 611620 مراجعا، مشيرًا إلى تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لهم عبر 20 مركزًا صحيًا.

خدمات مستشفى بريدة المركزي

وذكر التجمع أن عدد مراجعي عيادة طب الأسرة بلغ 279966 مستفيدًا، في حين بلغ مراجعي عيادة الرعاية العاجلة 159508 مستفيدتين، بينما استفاد من خدمات عيادات المختبر 68750 مستفيدًا، في حين بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 49591 مستفيدًا.

توفير الرعاية العاجلة للمريض

وقال إن عيادات التطعيم والطفل السليم استقبلت 28411 مستفيدًا، أما عدد المستفيدين من خدمات العيادات الاستشارية فبلغ 8660 مستفيدًا، فيما سجلت عيادة متابعة الحوامل 6468 مستفيدة، وبلغ عدد المراجعين لعيادات المدرب الصحي 5248 مستفيد.

وأضاف أن عدد مراجعي عيادة كبار السن (الجيل الذهبي) بلغ 1697 مستفيدًا، فيما بلغت عدد المستفيدين من خدمات عيادات فحص ما قبل الزواج 1633 مستفيدًا، وسجلت عيادة السفر 1256 مستفيدًا، في حين بلغ عدد مراجعي عيادات مكافحة التدخين 423 مستفيدًا.

وتقدم المراكز الصحية الخدمات للمستفيدين عبر طواقم طبية متخصصة وبجودة عالية بهدف توفير الرعاية العاجلة للمريض بشكل سريع، كما تشهد بعض المراكز إضافة بعض التخصصات الدقيقة لتوفير الرعاية اللازمة وتحقيق رضى المراجعين.

