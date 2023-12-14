شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم المملكة.. افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين.

هذا المشروع يموله الصندوق عبر المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة.

مشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين

ويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق.

هذا بالإضافة إلى أنه يسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين، كما عمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية خلال أعمال المشروع حتى اكتماله،

ويُعد شارع الفاتح من القنوات الرئيسة في شبكة النقل والمواصلات، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 140 ألف مركبة يوميًا.

العلاقات السعودية البحرينية

ومشروع تطوير شارع الفاتح يأتي في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.

وعلى مدى حوالي 47 عامًا، قدم الصندوق السعودي للتنمية، 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية.

وقدمها عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.