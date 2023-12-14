شكرا لقرائتكم خبر عن ثامر المشرافي متحدثا رسميا لهيئة تنمية الصادرات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة تنمية الصادرات السعودية قرارًا بتعيين ثامر بن ناصر المشرافي متحدثًا رسميًا للهيئة، إضافة إلى مهامه بصفته مديرًا عامًا للتسويق والمعارض.

ويأتي القرار امتثالًا لقيم "الصادرات السعودية" نحو تحقيق الشفافية، بتعزيز التواصل الفعّال مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من مصدرها الرسمي، ما يسهم في نشر المعرفة عن مبادرات وخدمات ومشاريع الهيئة، ورفع الوعي حول الصادرات غير النفطية بشكل عام.

ثامر بن ناصر المشرافي

يُعدّ المشرافي من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال الإعلام والتواصل المؤسسي، ولديه سجل حافل من الخبرات الإعلامية خلال مسيرته العملية.