شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان يواصل فعالياته في تيماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل المهرجان الثاني لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، فعالياته الترفيهية والتثقيفية بمحافظة تيماء، لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال كبير من أهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها.

وأوضحت الهيئة، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم الأهداف والأنشطة.

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فعاليات مخصصة للأطفال

أضافت أن المهرجان يضم عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرةً إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجاناً طيلة أيام المهرجان الذي يقام في متنزه السور الأثري بتيماء.

يُذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد على 130 ألف كيلو متر مربع، وتقع بين أربع مناطق إدارية، هي تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.