السعودية | “هيئة النقل” تعلن انطلاق النسخة الثانية من معسكر تحدي النقل بجوائز تتجاوز 300 ألف ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، انطلاق النسخة الثانية من تحدي النقل المقام في قاعة الخزامى بالرياض، الذي يهدف إلى جمع المواهب الرائدة لتقديم حلول مستدامة وتجربة نقل أكثر فعالية ويسر لجميع أفراد المجتمع تحت شعار “نقل ثون 2″، وذلك برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وأشارت إلى أن معسكر التحدي بدأ اليوم الخميس ويستمر حتى يوم السبت، وسط بيئة محفزة للإبداع يشارك بها 70 فريقًا عبر مسارات متعددة في المنافسة، حيث يبحر المتسابقون بأفكارهم عبر 15 فكرة في النقل في التعليم، و 14 فكرة أخرى في مسار الخدمات اللوجستية، و13 في مسار النقل في الصحة، و12 في مسار النقل العام، و9 في مسار النقل في السياحة، و7 في مسار النقل في الحج والعمرة، على أن يعلن عن الفائزين خلال الحفل الختامي، الذي سيقام بعد انتهاء أيام المعسكر، وذلك في يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023م.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المسجلين في التحدي بلغ 2669 مسجلًا، قبل أن تعمل الهيئة على عملية الفرز النهائية وترشيح الفرق المتأهلة ليكونوا 70 فريقًا، بزيادة تصل إلى أكثر من 100% عن نسخة العام الماضي التي اشتملت على 1250 مسجلًا.

وتتيح الهيئة للمشاركين في التحدي فرصة التواصل مع 34 مرشدًا خبيرًا و27 محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، على أن يغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل الخدمات اللوجستية، والنقل العام، والنقل في الحج والعمرة، والنقل في التعليم، والنقل في الصحة، والنقل في السياحة.

ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.

وتتضمن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة، حيث يحصل الفائز في المركز الأول على 150,000 ريال، والمركز الثاني على 100,000 ريال، والمركز الثالث على 50,000 ريال، بينما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على دعم من بنك منشآت.

مما يذكر أن النسخة الأولى من تحدي النقل تضمنت عدة موضوعات تشمل السلامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتكامل أنماط النقل والبيئة، كما تضمنت النسخة الأولى على خمسة مسارات مع أكثر من 1200 مسجل، وتقدم 34 فريقًا بأفكارهم ومشاريعهم بدعم من 40 مرشدًا ومحكمًا، مما أسفر عن تقديم أكثر من 400 فكرة مبتكرة، ومن أبرز نماذج النجاح التي ظهرت من هذا التحدي هي “Camion”، التي شاركت في النسخة الأولى وتمكنت من تقديم حلول لوجستية مبتكرة، وباتت الآن من المكتسبات الوطنية النوعية في هذا المجال.