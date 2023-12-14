السعودية | وزير التَّعليم يزور جامعة أمِّ القرى ويطلع على إستراتيجيَّاتها وأبرز منجزاتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي وزير التَّعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان اليوم، جامعة أم القرى، اطلع خلالها على إستراتيجيَّات الجامعة وأبرز منجزاتها، إلى جانب التعرف على خطَّة جامعة أمِّ القرى 2027، ومساراتها الإستراتيجيَّة في مجال: التَّعليم والتَّعلُّم، والبحث العلمي والدِّراسات العليا، والابتكار والتنافسيَّة، والحوكمة وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع، علاوة على الاطلاع على أبرز منجزات الجامعة خلال الثلاث سنوات الماضية.

كما زار شركة وادي مكَّة للتقنية -الذِّراع الاستثماري لجامعة أمِّ القرى-؛ اطَّلع خلالها على معمل الابتكار، وأبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات في في ريادة الأعمال والحاضنات والاستشارات والتَّدريب، كما دشَّن ( تحدِّي صناعة الهدايا)؛ الذي يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحجّ والعمرة؛ من خلال تطوير أفكار إبداعيَّة مبتكرة لهدايا تذكاريَّة تحمل الطَّابع الثَّقافي والدِّيني.

وتناول وزير التعليم، مهام مجلس شؤون الجامعات وخططه المستقبليَّة، ودور الجامعات فيها؛ بالإضافة إلى رحلة التَّحول لوزارة التَّعليم، كما أجاب على مداخلات أعضاء مجلس الجامعة واستفساراتهم.

فيما أكد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أنَّ الجامعة تطمح إلى الارتقاء ضمن أفضل 200 جامعة عالميَّة، والتَّوسع في الشَّراكات المحليَّة والعالميَّة لخدمة الوطن والمجتمع وضيوف الرحمن؛ وذلك من خلال زيادة الأثر والمشاريع الاستثماريَّة، وتوظيف التقنية والابتكار في جميع الخدمات المقدَّمة من الجامعة.