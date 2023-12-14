الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تغرّم مشهور بسبب الإساءة للمرأة

غرّمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مستخدمًا على منصات التواصل الاجتماعي مبلغ 200 ألف ريال، بسبب مخالفته أنظمة ولوائح النشر، وبث محتوى تحريضي ضد ترابط الأسرة. وتضمن المحتوى الذي نشره المستخدم إساءة للمرأة، تحت مسمى الاستشارات الأسرية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار بعد تحقيقات أجرتها الهيئة، حيث تبين أن المستخدم قد نشر محتوى مسيء للمرأة، وتضمن عبارات تدعو إلى العنف ضدها، والتمييز ضدها، وانتهاك حقوقها. وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات مرفوضة، وتناقض القيم الاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية، وتعمل الهيئة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها. وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بأنظمة ولوائح النشر، وعدم نشر أي محتوى من شأنه المساس بالقيم الاجتماعية والثقافية للمملكة.