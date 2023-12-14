بريطانيا وأمريكا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 5:51 مساءً

أعلنت بريطانيا أنها اعتمدت نظام عقوبات جديد ضد إيران، اليوم (الخميس)، استهدفت سبعة أفراد، من بينهم قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ومحمد سعيد إيزدي مسؤول "مكتب فلسطين" في "فيلق القدس"؛ بسبب التهديد أو التخطيط لزعزعة استقرار إسرائيل. وأوضحت الحكومة البريطانية أن النظام الجديد، يمنحها صلاحيات أكبر للتحرك ضد إيران وصناع القرار فيها، وأنه جاء ردًا على تهديدات غير مسبوقة من طهران للسلام في الشرق الأوسط ومؤامرات لقتل أفراد في بريطانيا، وفقًا لـ"رويترز". في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن واشنطن فرضت أيضًا عقوبات على مسؤول في "فيلق القدس" يدعى مجيد زارع، واتهمته بالتورط في دعم جماعات مثل "حماس وحزب الله". وبيّنت الوزارة أنه بموجب الإجراء، ستُجمد الأصول الأمريكية المملوكة للمسؤول، وسيُحظر الأمريكيون من التعامل معه. ويواجه أيضًا من يشتركون في معاملات بعينها معه خطر استهدافهم بالعقوبات.

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