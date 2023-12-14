عسير.. "الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لاقتنائه وعرضه "21" كائنًا فطريًّا دون ترخيص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 6:39 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاقتنائه وعرضه "21" كائنًا فطريًّا؛ منها كائنات مفترسة، وكائنات مهددة بالانقراض، دون ترخيص، في منطقة عسير؛ ما يعدّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. وأوضحت القوات أنه تمّ اتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكّدةً أن عقوبة مخالفة عرض كائنات فطرية "حية أو ميتة" مجهولة المصدر غرامة "10,000" ﷼، وتصل عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى "10" سنوات، وغرامة تصل إلى "30" مليونًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999"، و"996" في بقية مناطق المملكة.

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